Вимога США покінчити з політикою "інклюзивності" дійшла і до компаній з Данії

Посольство США в Данії надіслало данським компаніям-підрядникам листа з вимогою підтвердити відмову від політики "різноманітності та інклюзивності" – слідом за аналогічними діями у Франції.

Про це, як пише "Європейська правда", стало відомо DR.

У листі американське посольство вимагає від компаній-підрядників Державного департаменту "підтвердити, що вони не мають програм різноманітності, які порушують антидискримінаційне законодавство США".

Крім того, данські компанії повинні також підтвердити, що не мають жодних спеціальних програм, які просувають "різноманітність, рівність та інклюзивність", що порушують закони США.

Водночас у Данській торговій палаті кажуть, що незрозуміло, що саме компанії мають підписати, оскільки формулювання є "дуже нечіткими".

Представник палати Сьорен Фріс Ларсен у розмові з DR назвав вимоги до компаній "свого роду кампанією залякування з боку США", яка "створює роздратування, невпевненість і плутанину".

Інше торговельне обʼєднання Данії, Конфедерація данської промисловості, раніше попереджало своїх членів бути обережними і не надто наголошувати на програмах різноманітності через потенційні кроки з боку США.

Посольство США раніше надіслало аналогічний запит компаніям у Франції, поставивши участь в американських тендерах у залежність від відмови від практики "позитивної дискримінації".

Уряд Франції назвав такі дії американського посольства неприйнятним втручанням у роботу компаній.

Програми, які заохочують різноманітність, рівність та інклюзивність і відомі у США за абревіатурою DEI, почали згортати з приходом до влади адміністрації Трампа.