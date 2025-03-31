Требование США покончить с политикой "инклюзивности" дошло и до компаний из Дании

Посольство США в Дании направило датским компаниям-подрядчикам письмо с требованием подтвердить отказ от политики "разнообразия и инклюзивности" – вслед за аналогичными действиями во Франции.

Об этом, как пишет "Европейская правда", стало известно DR.

В письме американское посольство требует от компаний-подрядчиков Государственного департамента "подтвердить, что они не имеют программ разнообразия, которые нарушают антидискриминационное законодательство США".

Кроме того, датские компании должны также подтвердить, что не имеют никаких специальных программ, которые продвигают "разнообразие, равенство и инклюзивность", нарушающих законы США.

В то же время в Датской торговой палате говорят, что непонятно, что именно компании должны подписать, поскольку формулировки "очень нечеткие".

Представитель палаты Сёрен Фрис Ларсен в разговоре с DR назвал требования к компаниям "своего рода кампанией запугивания со стороны США", которая "создает раздражение, неуверенность и путаницу".

Другое торговое объединение Дании, Конфедерация датской промышленности, ранее предупреждало своих членов быть осторожными и не слишком акцентировать внимание на программах разнообразия из-за потенциальных шагов со стороны США.

Посольство США ранее направило аналогичный запрос компаниям во Франции, поставив участие в американских тендерах в зависимость от отказа от практики "позитивной дискриминации".

Правительство Франции назвало такие действия американского посольства неприемлемым вмешательством в работу компаний.

Программы, которые поощряют разнообразие, равенство и инклюзивность и известные в США по аббревиатуре DEI, начали сворачивать с приходом к власти администрации Трампа.