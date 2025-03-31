Туск закликав Трампа не запроваджувати масштабні тарифи проти ЄС

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав американського президента Дональда Трампа не запроваджувати масштабні тарифи проти Європейського Союзу цього тижня.

Відповідне відеозвернення він опублікував на X, пише "Європейська правда".

Туск звернувся до Трампа із запевненням, що у того є "друзі та надійні союзники від Португалії до Польщі, від Данії до Греції".

"У наших спільних європейсько-американських інтересах – сильні США, сильний ЄС і сильний НАТО, а не слабший", – наголосив прем’єр Польщі.

Він закликав Трампа та "американських друзів" подумати про це та наголосив, що співпраця завжди краща за конфронтацію.

"Подумайте про це, пане президенте і дорогі американські друзі, перш ніж ви вирішите ввести тарифи проти ваших найближчих союзників", – додав він.

Він заявив про це невдовзі після того, як Польща підписала зі США контракт на суму 2 млрд доларів на надання матеріально-технічної підтримки для своїх систем протиракетної оборони Patriot.

Як відомо, Трамп пообіцяв представити масштабний тарифний план 2 квітня, який він назвав "Днем визволення", наголошуючи на тому, що тарифи повернуть США робочі місця і наповнять федеральний бюджет трильйонами доларів нових надходжень.

Він наголосив, що ці тарифи стосуватимуться всіх країн.