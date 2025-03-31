Туск призвал Трампа не вводить масштабные тарифы против ЕС
Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал американского президента Дональда Трампа не вводить масштабные тарифы против Европейского Союза на этой неделе.
Соответствующее видеообращение он опубликовал на X, пишет "Европейская правда".
Туск обратился к Трампу с заверением, что у того есть "друзья и надежные союзники от Португалии до Польши, от Дании до Греции".
"В наших общих европейско-американских интересах – сильные США, сильный ЕС и сильный НАТО, а не слабый", – подчеркнул премьер Польши.
Он призвал Трампа и "американских друзей" подумать об этом и подчеркнул, что сотрудничество всегда лучше конфронтации.
"Подумайте об этом, господин президент и дорогие американские друзья, прежде чем вы решите ввести тарифы против ваших ближайших союзников", – добавил он.
Он заявил об этом вскоре после того, как Польша подписала с США контракт на сумму 2 млрд долларов на предоставление материально-технической поддержки для своих систем противоракетной обороны Patriot.
Как известно, Трамп пообещал представить масштабный тарифный план 2 апреля, который он назвал "Днем освобождения", подчеркивая, что тарифы вернут США рабочие места и наполнят федеральный бюджет триллионами долларов новых поступлений.
Он подчеркнул, что эти тарифы будут касаться всех стран.