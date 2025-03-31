Польща підпише зі США угоду про протиповітряну оборону вартістю майже $2 млрд

Польща і США підпишуть угоду вартістю майже 2 млрд доларів щодо надання матеріально-технічної підтримки для системи протиповітряної оборони Patriot.

Про це заявив у понеділок, 31 березня, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, цитує агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Косіняк-Камиш заявив, що "безпека польського неба не має ціни". Він наголосив, що протиракетна оборона і співпраця зі США є пріоритетом.

Пізніше очільник Міноборони Польщі підтвердив Reuters текстовим повідомленням, що вартість контракту становить майже 2 млрд доларів.

Як зазначається, угода з США стосується надання матеріально-технічної підтримки для системи Patriot у Збройних силах і включає в себе компоненти технічної підтримки, а також навчання.

Міністерство оборони Польщі заявило, що реалізація угоди забезпечить оперативну готовність пускових установок Patriot.

Нещодавно стало відомо, Міністерство оборони Польщі навесні планує дводенний військовий вишкіл для депутатів парламенту.

Президент Польщі Анджей Дуда звернувся до генерального секретаря НАТО Марка Рютте з проханням винести на майбутній саміт у Гаазі питання про негайне збільшення оборонних витрат країн Альянсу до 3% від ВВП, оскільки, на його думку, Європа "зовсім не готова" до війни.