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Лідер партії Ле Пен закликає до "мирної мобілізації" після вироку

Новини — Понеділок, 31 березня 2025, 19:18 — Олег Павлюк

Очільник ультраправої французької партії "Національне обʼєднання" Жордан Барделла закликав до мобілізації прихильників Марін Ле Пен, яку засудили у справі про фіктивне працевлаштування в Європарламенті.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Барделла написав на Х.

Лідер "Національного обʼєднання" назвав вирок Ле Пен "демократичним скандалом" і додав, що "шляхом мирної мобілізації ми можемо показати їм, що воля народу сильніша".

У своєму дописі Барделла опублікував посилання на петицію на сайті "Нацобʼєднання" на підтримку Ле Пен, яку закликають підписати.

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"Не тільки Марін Ле Пен несправедливо засуджена: страчують французьку демократію. Це вже не уряд суддів, а диктатура суддів, яка хоче перешкодити французькому народу висловити свою думку", – йдеться в тексті петиції.

Партія також закликала "до народної і мирної мобілізації", аби "показати тим, хто хоче обійти демократію, що воля народу сильніша".

Нагадаємо, 31 березня оголосили вирок у справі щодо фіктивного найму євродепутатами "Національного об'єднання" помічників у Європарламенті, яким виплачували гонорари з передбаченого на це бюджету органу, але на практиці вони виконували іншу роботу для партії. 

Підсудними у справі були дев’ять євродепутатів політсили включно з Марін Ле Пен та дванадцять помічників.

Ле Пен засудили до двох років умовного терміну і двох – домашнього арешту з електронним браслетом, та 5-річної заборони обіймати виборні посади. Це означає, що вона не зможе балотуватись у президенти на виборах 2027 року.

Адвокат Ле Пен заявив, що вона оскаржить вирок. Але поки той буде чинним, заборона балотуватись на державні посади залишається в силі.

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Франція
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