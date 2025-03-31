Cоратники Ле Пен після вироку заявляють про "страчену демократію"

Соратники лідерки французьких ультраправих Марін Ле Пен заявили, що вважають політично вмотивованим обвинувальний вирок проти неї у справі про фіктивну роботу помічників у Європарламенті.

Як повідомляє "Європейська правда", свої заяви вони опублікували в X після оголошення вироку.

"Сьогодні не лише несправедливо засудили Марін Ле Пен – сьогодні стратили французьку демократію", – обурився офіційний лідер партії Жордан Барделла.

Aujourd’hui, ce n’est pas seulement Marine Le Pen qui est injustement condamnée : c’est la démocratie française qui est exécutée.#JeSoutiensMarine – Jordan Bardella (@J_Bardella) March 31, 2025

Ерік Сіотті, який зблизився з партією Ле Пен під час останніх виборів, поставив питання, чи Франція ще залишається демократією, і заявив, що "демократична доля нації конфіскована обурливою змовою", маючи на увазі, що Ле Пен позбавляють можливості балотуватися на наступних виборах.

Le destin démocratique de notre nation confisqué par une cabale judiciaire indigne.



La candidate favorite à l’élection présidentielle empêchée de se présenter.



Ce n’est pas un simple dysfonctionnement, c’est un système de captation du pouvoir qui écarte systématiquement tout… – Eric Ciotti (@eciotti) March 31, 2025

Також за Ле Пен заступився один з лідерів італійських правих Маттео Сальвіні та угорський прем’єр Віктор Орбан.

Нагадаємо, у понеділок 31 березня оголосили вирок у справі щодо фіктивного найму євродепутатами "Національного об’єдання" помічників у Європарламенті, яким виплачували гонорари з передбаченого на це бюджету органу, але на практиці вони виконували іншу роботу для партії.

Підсудними у справі були дев’ять євродепутатів політсили включно з самою Ле Пен та дванадцять помічників, усіх визнали винними у розкраданні публічних коштів або прийнятті коштів, отриманих у незаконний спосіб.

Суд дійшов висновку, що загальні збитки від порушень складають 2,9 млн євро.

Марін Ле Пен засудили до двох років умовного терміну і двох – домашнього арешту з електронним браслетом, та 5-річної заборони обіймати виборні посади – що означає, що вона не зможе балотуватись у президенти на виборах 2027 року. Також їй доведеться сплатити 100 тисяч євро штрафу.

Правопопулістську французьку партію "Національне об’єднання" зобов’язали сплатити штраф у розмірі 2 млн євро. За половину цього штрафу зарахують 1 млн євро коштів, конфіскованих у рамках розслідування справи.