Укр Рус Eng

Cоратники Ле Пен після вироку заявляють про "страчену демократію"

Новини — Понеділок, 31 березня 2025, 14:55 — Марія Ємець

Соратники лідерки французьких ультраправих Марін Ле Пен заявили, що вважають політично вмотивованим обвинувальний вирок проти неї у справі про фіктивну роботу помічників у Європарламенті.

Як повідомляє "Європейська правда", свої заяви вони опублікували в X після оголошення вироку. 

"Сьогодні не лише несправедливо засудили Марін Ле Пен – сьогодні стратили французьку демократію", – обурився офіційний лідер партії Жордан Барделла.

Ерік Сіотті, який зблизився з партією Ле Пен під час останніх виборів, поставив питання, чи Франція ще залишається демократією, і заявив, що "демократична доля нації конфіскована обурливою змовою", маючи на увазі, що Ле Пен позбавляють можливості балотуватися на наступних виборах. 

Також за Ле Пен заступився один з лідерів італійських правих Маттео Сальвіні та угорський прем’єр Віктор Орбан. 

Нагадаємо, у понеділок 31 березня оголосили вирок у справі щодо фіктивного найму євродепутатами "Національного об’єдання" помічників у Європарламенті, яким виплачували гонорари з передбаченого на це бюджету органу, але на практиці вони виконували іншу роботу для партії. 

Підсудними у справі були дев’ять євродепутатів політсили включно з самою Ле Пен та дванадцять помічників, усіх визнали винними у розкраданні публічних коштів або прийнятті коштів, отриманих у незаконний спосіб. 

Суд дійшов висновку, що загальні збитки від порушень складають 2,9 млн євро. 

Марін Ле Пен засудили до двох років умовного терміну і двох – домашнього арешту з електронним браслетом, та 5-річної заборони обіймати виборні посади – що означає, що вона не зможе балотуватись у президенти на виборах 2027 року. Також їй доведеться сплатити 100 тисяч євро штрафу. 

Правопопулістську французьку партію "Національне об’єднання" зобов’язали сплатити штраф у розмірі 2 млн євро. За половину цього штрафу зарахують 1 млн євро коштів, конфіскованих у рамках розслідування справи.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Франція
Реклама: