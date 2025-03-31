Лидер партии Ле Пен призывает к "мирной мобилизации" после приговора

Глава ультраправой французской партии "Национальное объединение" Жордан Барделла призвал к мобилизации сторонников Марин Ле Пен, которую осудили по делу о фиктивном трудоустройстве в Европарламенте.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Барделла написал на Х.

Лидер "Национального объединения" назвал приговор Ле Пен "демократическим скандалом" и добавил, что "путем мирной мобилизации мы можем показать им, что воля народа сильнее".

В своей заметке Барделла опубликовал ссылку на петицию на сайте "Нацобъединения" в поддержку Ле Пен, которую призывают подписать.

"Не только Марин Ле Пен несправедливо осуждена: казнят французскую демократию. Это уже не правительство судей, а диктатура судей, которая хочет помешать французскому народу выразить свое мнение", – говорится в тексте петиции.

Партия также призвала "к народной и мирной мобилизации", чтобы "показать тем, кто хочет обойти демократию, что воля народа сильнее".

Напомним, 31 марта объявили приговор по делу о фиктивном найме евродепутатами "Национального объединения" помощников в Европарламенте, которым выплачивали гонорары из предусмотренного на это бюджета органа, но на практике они выполняли другую работу для партии.

Подсудимыми по делу были девять евродепутатов политсилы, включая Марин Ле Пен и двенадцать помощников.

Ле Пен приговорили к двум годам условного срока и двум – домашнего ареста с электронным браслетом, и 5-летнему запрету занимать выборные должности. Это означает, что она не сможет баллотироваться в президенты на выборах 2027 года.

Адвокат Ле Пен заявил, что она обжалует приговор. Но пока тот будет действовать, запрет баллотироваться на государственные должности остается в силе.