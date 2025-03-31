Єврокомісар Кубілюс: Путін зараз відкрито знущається з американців

Європейський комісар з питань оборони Андрюс Кубілюс вважає, що публічні розбіжності між США та Європою насправді зіграли на користь трансатлантичним відносинам.

Про це він сказав в інтервʼю LRT, повідомляє "Європейська правда".

Кубілюс визнав, що в американсько-європейських відносинах "багато емоцій", але "розподіл відповідальності (у питанні безпеки. – Ред.) є органічним і неминучим – він буде еволюціонувати".

"Ми бачимо, що американці намагаються досягти мирної угоди. Іноді здається, що вони просто повинні пройти через уроки Путіна, щоб зрозуміти, хто такий Путін. Путін, на мою думку, зараз просто відкрито знущається над американцями", – вважає єврокомісар.

Він додав, що у результаті дій США "європейці розлютилися", і "зараз ми бачимо набагато більше правильних і необхідних зусиль, спрямованих на об'єднання і демонстрацію лідерства".

Водночас Кубілюс вважає, що і в адміністрації Трампа початкові різкі кроки починають поступатись місцем "глибшому розумінню реальності".

"Це пробудить усвідомлення того, що не завжди можна досягти бажаних результатів за допомогою такого бравурного підходу, як "ми одразу порозуміємося, запропонуємо Путіну хороші відносини, і на цьому все закінчиться", – висловив він сподівання.

Зазначимо, що в останні дні риторика американського президента в бік Росії дещо змінилась.

У неділю Трамп сказав, що "дуже злий, розлючений" на Путіна за те, що той заговорив про тимчасове керівництво в Україні. Він також пригрозив накласти додаткові санкції на російську нафту, якщо Москва не сяде за стіл переговорів і не припинить бойові дії в Україні.

Президент США також заявив, що для Росії існує "психологічний дедлайн" того, коли вона повинна дати згоду на повне припинення вогню в Україні.