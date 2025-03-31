Еврокомиссар Кубилюс: Путин сейчас открыто издевается над американцами

Европейский комиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс считает, что публичные разногласия между США и Европой на самом деле сыграли на пользу трансатлантическим отношениям.

Об этом он сказал в интервью LRT, сообщает "Европейская правда".

Кубилюс признал, что в американо-европейских отношениях "много эмоций", но "распределение ответственности (в вопросе безопасности. – Ред.) является органичным и неизбежным – оно будет эволюционировать".

"Мы видим, что американцы пытаются достичь мирного соглашения. Иногда кажется, что они просто должны пройти через уроки Путина, чтобы понять, кто такой Путин. Путин, по моему мнению, сейчас просто открыто издевается над американцами", – считает еврокомиссар.

Он добавил, что в результате действий США "европейцы разозлились", и "сейчас мы видим гораздо больше правильных и необходимых усилий, направленных на объединение и демонстрацию лидерства".

В то же время Кубилюс считает, что и в администрации Трампа начальные резкие шаги начинают уступать место "более глубокому пониманию реальности".

"Это пробудит осознание того, что не всегда можно достичь желаемых результатов с помощью такого бравурного подхода, как "мы сразу найдем общий язык, предложим Путину хорошие отношения, и на этом все закончится", – выразил он надежду.

Отметим, что в последние дни риторика американского президента в сторону России несколько изменилась.

В воскресенье Трамп сказал, что "очень зол, зол" на Путина за то, что тот заговорил о временном руководстве в Украине. Он также пригрозил наложить дополнительные санкции на российскую нефть, если Москва не сядет за стол переговоров и не прекратит боевые действия в Украине.

Президент США также заявил, что для России существует "психологический дедлайн" того, когда она должна дать согласие на полное прекращение огня в Украине.