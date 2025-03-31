Фінський президент: у Трампа "нетерпіння і фрустрація" після відмови РФ від "перемирʼя"

Президент Фінляндії Александр Стубб вважає, що у Дональда Трампа закінчується терпіння через дії Росії в контексті розвʼязаної нею повномасштабної агресії проти України.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Стубб сказав в інтервʼю Sky News.

За словами фінського президента, з розмов із Трампом на вихідних під час гри в гольф у нього склалось враження, що він був якщо не розлюченим, то "нетерплячим – це точно".

"Ми перебуваємо в ситуації, коли США запропонували повне, потім часткове припинення вогню. Україна прийняла його, Європа підтримала його, і є лише одна країна, яка висуває нові умови – типова Росія. Так, так, було поєднання нетерпіння і певної фрустрації", – розповів він.

Фінський лідер додав, що якщо уявити відносини США і Росії як маятник довіри й недовіри, "то, безумовно, дії Росії за останні кілька тижнів довели, що ми більше рухаємося в бік недовіри".

Нагадаємо, після зустрічі з Дональдом Трампом фінський президент повідомив у неділю, що США розробляють санкції проти Росії, якщо вона відмовиться припинити вогонь в Україні чи порушить режим тиші.

Тоді Стубб також розповів, що Трамп цікавився у нього, чи можна довіряти главі Кремля Владіміру Путіну.