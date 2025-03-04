МЗС Польщі: рішення США щодо України було прийняте без консультацій та інформування союзників

Міністерство закордонних справ Польщі заявило, що рішення адміністрації Трампа про призупинення військової допомоги Україні було прийнято без консультацій з союзниками.

Про це заявив Reuters речник відомства Павел Вронський, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

За його словами, ситуація дуже серйозна і має значне політичне значення.

"Це дуже важливе рішення, і ситуація дуже серйозна. Це речення може звучати банально, але воно має велике політичне значення – воно (рішення) було прийняте без будь-якої інформації, без консультацій, ні з союзниками по НАТО, ні з групою формату "Рамштайн", яка бере участь у підтримці України в її боротьбі", – сказав Вронський.

У Франції раніше прокоментували рішення США, заявивши, що воно віддаляє мир.

Як повідомлялося, Трамп розпорядився призупинити усю військову допомогу Україні, доки не побачить, що керівництво України "демонструє добру волю до миру".

Рішення Трампа стосується у тому числі зброї, яка вже виїхала з території США і прямувала до українського кордону.