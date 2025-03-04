МИД Польши: решение США по Украине было принято без консультаций и информирования союзников

Министерство иностранных дел Польши заявило, что решение администрации Трампа о приостановлении военной помощи Украине было принято без консультаций с союзниками.

Об этом заявил Reuters представитель ведомства Павел Вронский, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

По его словам, ситуация очень серьезная и имеет значительное политическое значение.

"Это очень важное решение, и ситуация очень серьезная. Это предложение может звучать банально, но оно имеет большое политическое значение – оно (решение) было принято без какой-либо информации, без консультаций, ни с союзниками по НАТО, ни с группой формата "Рамштайн", которая участвует в поддержке Украины в ее борьбе", – сказал Вронский.

Во Франции ранее прокомментировали решение США, заявив, что оно отдаляет мир.

Как сообщалось, Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине, пока не увидит, что руководство Украины "демонстрирует добрую волю к миру".

Решение Трампа касается в том числе оружия, которое уже выехало с территории США и направлялось к украинской границе.