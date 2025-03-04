Президент Фінляндії бачить шанс на рішення ЄС щодо використання заморожених росактивів

Президент Фінляндії Александер Стубб бачить шанси на те, що у ЄС досягнуть згоди щодо використання заморожених російських активів для підтримки України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю CNN.

Cтубба запитали, чи, на його думку, Європа вже готова використати понад 200 млрд євро заморожених російських активів для підтримки України, тоді як досі залучила для такої мети лише доходи від них.

"Сподіваюся, що так. Є декілька країн, які налаштовані скептично – щонайменш одна", – відповів президент Фінляндії.

"Думаю, якщо ми хочемо максимально посилити тиск – ці кошти треба використати, і використати прямо зараз. Думаю, це важлива складова перемовин, у які ми зараз входимо", – додав він.

За інформацією Financial Times, найбільші європейські держави підтримують зусилля, спрямовані на конфіскацію заморожених російських активів на суму понад 200 мільярдів євро, розробляючи плани щодо угоди про припинення вогню в Україні.

Водночас ще лишаються занепокоєння щодо можливих наслідків такого рішення.