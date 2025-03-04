Президент Финляндии видит шанс на решение ЕС по использованию замороженных росактивов

Президент Финляндии Александер Стубб видит шансы на то, что в ЕС достигнут согласия по использованию замороженных российских активов для поддержки Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью CNN.

Стубба спросили, готова ли, по его мнению, Европа уже использовать более 200 млрд евро замороженных российских активов для поддержки Украины, тогда как до сих пор привлекла для такой цели только доходы от них.

"Надеюсь, что да. Есть несколько стран, которые настроены скептически – по меньшей мере одна", – ответил президент Финляндии.

"Думаю, если мы хотим максимально усилить давление – эти средства надо использовать, и использовать прямо сейчас. Думаю, это важная составляющая переговоров, в которые мы сейчас входим", – добавил он.

По информации Financial Times, крупнейшие европейские государства поддерживают усилия, направленные на конфискацию замороженных российских активов на сумму более 200 млрд евро, разрабатывая планы по соглашению о прекращении огня в Украине.

В то же время еще остаются опасения относительно возможных последствий такого решения.