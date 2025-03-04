Зупинились поставки нафти через трубопровід "Дружба" до Чехії

Російська нафта, що прямує до Чехії через нафтопровід "Дружба", припинила надходити до країни.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на ČT24, про це заявив міністр промисловості і торгівлі Лукаш Влчек.

За словами міністра, нафта з російського нафтопроводу "Дружба" перестала надходити до Чехії. Однак, як стверджує Влчек, нестачі нафти для внутрішнього споживання немає.

Про причини перебоїв з нафтопостачанням не повідомляють.

Нагадаємо, у січні прем’єр Чехії Петр Фіала заявив, що його країна готова до повного переходу на постачання нафти західним маршрутом нафтопроводами TAL та IKL у разі нестачі російської нафти з нафтопроводу "Дружба".

Фіала раніше говорив, що Чехія позбудеться залежності від російської нафти найпізніше до середини 2025 року.