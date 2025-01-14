Прем'єр Чехії заявив, що країна готова повністю перейти на західну нафту

Чеська Республіка готова до повного переходу на постачання нафти західним маршрутом нафтопроводами TAL та IKL у разі нестачі російської нафти з нафтопроводу "Дружба".

Про це оголосив прем'єр Чехії Петр Фіала, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

За словами Фіали, технологічні модифікації для розширення італійського трубопроводу TAL завершені, і технологія функціонує.

"Розширення пропускної здатності нафтопроводу TAL наразі завершено", – заявив він.

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Це забезпечить Чехію додатковими чотирма мільйонами тонн нафти на рік, що означає можливість імпортувати до країни до восьми мільйонів тонн, що покриє весь обсяг споживання в країні.

"Росія більше не може шантажувати нас таким чином", – сказав Фіала.

За словами міністра фінансів Збинека Станюри, роботи були завершені в рекордно короткі терміни. Міністерство є 100% власником оператора нафтопроводу MERO, який реалізував розширення пропускної здатності нафтопроводу TAL за рахунок власних фінансових ресурсів. За словами Станюри, загальна вартість робіт склала близько 1,5 мільярда крон.

"Ми також повинні були переконати Європейську комісію та інші зацікавлені сторони в необхідності проєкту", – сказав міністр фінансів.

У травні 2023 року MERO підписала проєктний контракт з консорціумом TAL, в якому має п'ятивідсоткову частку, і до кінця року змогла укласти контракти з усіма постачальниками.

"Технічні роботи на нафтопроводі TAL почалися в травні минулого року, і зараз він готовий, і в разі кризової ситуації Чехія може бути повністю забезпечена західним маршрутом", – підкреслив Станюра.

Генеральний директор MERO Ярослав Пантучек заявив, що розширений проєкт під назвою TAL-PLUS є одним з найбільш стратегічних в чеській енергетиці за останні роки.

"Однак, вже сьогодні ми готові постачати нафту до Чехії. Ми не говоримо, що завтра нафта перестане надходити нафтопроводом "Дружба", але ми говоримо, що якщо це станеться, то Чехія готова продовжувати роботу без будь-яких труднощів", – сказав Пантучек.

Чехія споживає близько восьми мільйонів тонн нафти на рік, приблизно половина з яких надходить нафтопроводом "Дружба" через Україну, а решта – нафтопроводом IKL з Інгольштадта в Німеччині до Кралупи-над-Влтавою. Він з'єднаний з газопроводом TAL з Трієста в Італії.

Таким чином, IKL стане магістральним трубопроводом для постачання нафти до Чеської Республіки. Минулого року компанія MERO замінила систему управління трубопроводом і посилила захист від кібератак.

Раніше Чехія декларувала, що хоче позбутися залежності від російської нафти шляхом розширення TAL.

Країна також відмовилась від продовження виключення із санкцій ЄС для імпорту російської нафти, яке закінчилося 5 грудня.

Чеський прем'єр-міністр Петр Фіала раніше говорив, що Чехія позбудеться залежності від російської нафти найпізніше до середини 2025 року.