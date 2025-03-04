Остановились поставки нефти по трубопроводу "Дружба" в Чехию

Российская нефть, направляющаяся в Чехию через нефтепровод "Дружба", прекратила поступать в страну.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на ČT24, об этом заявил министр промышленности и торговли Лукаш Влчек.

По словам министра, нефть из российского нефтепровода "Дружба" перестала поступать в Чехию. Однако, как утверждает Влчек, недостатка нефти для внутреннего потребления нет.

О причинах перебоев с нефтеснабжением не сообщается.

Напомним, в январе премьер Чехии Петр Фиала заявил, что его страна готова к полному переходу на поставки нефти по западному маршруту по нефтепроводам TAL и IKL в случае нехватки российской нефти из нефтепровода "Дружба".

Фиала ранее говорил, что Чехия избавится от зависимости от российской нефти самое позднее к середине 2025 года.