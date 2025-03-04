В Польше рассказали, кто может стоять за кибератакой на их космическое агентство
Заместитель министра цифровизации Польши Михал Граматика, комментируя недавнюю кибератаку на системы Польского космического агентства POLSA, указал, что она была осуществлена "с востока".
Об этом он сказал в эфире RMF24, сообщает "Европейская правда".
Граматика заявил, что вопрос восстановления работы системы POLSA – это вопрос двух-трех дней.
Заместитель министра также не захотел вдаваться в детали относительно инцидента.
Однако он упомянул о "восточном векторе", комментируя кибератаку.
"Речь идет о восточном векторе. Но большинство кибератак осуществляется из России или Китая", – подчеркнул Граматика.
Как известно, накануне службы кибербезопасности Польши обнаружили кибератаку на системы Польского космического агентства POLSA.
Перед тем сообщалось, что группа китайских хакеров взломала Службу государственной безопасности Бельгии (VSSE) и в течение 2021-2023 годов похищала ее данные.
А в феврале пророссийские хакеры атаковали банковскую и транспортную сферу Италии, однако на работу компаний это не повлияло.