Боснія хоче виключення угорського контингенту зі складу військової місії ЄС на своїй території

Боснія та Герцеговина буде клопотати про виведення угорського контингенту зі складу місії EUFOR, яка перебуває на території країни та стежить за дотриманням Дейтонських угод.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на N1, про це стало відомо після виклику до МЗС країни угорського посла.

Посла Угорщини проінформували, що Боснія і Герцеговина не надаватиме жодного дозволу на введення сил військової поліції Угорщини до Боснії та Герцеговини у майбутньому.

Також дипломату повідомили, що угорський контингент буде запропоновано вивести зі складу військової місії ЄС EUFOR, що присутня в БіГ.

Послу також висловили протест проти втручання Угорщини у внутрішні справи Боснії та Герцеговини і наголошено, що Угорщина не має права втручатися в результати судових розглядів у Боснії та Герцеговині.

Напередодні міністр оборони Боснії та Герцеговини Зукан Хелез оголосив, що заборонив проліт і посадку військового літака з Угорщини в країні.

Угорщина та її прем’єр-міністр Віктор Орбан постійно підтримує Мілорада Додіка, президента Республіки Сербської, відомого сепаратистськими намірами вивести утворення зі складу Боснії та Герцеговини.

26 лютого Мілорад Додік був засуджений Судом Боснії і Герцеговини до року позбавлення волі та шестирічної заборони обіймати посади. Вирок ще не набув остаточної сили, однак уже призвів до ескалації.

Парламент Республіки Сербської 27 лютого, ухвалила закони, які неконституційно забороняють діяльність судових та слідчих установ Боснії і Герцеговини на території цього ентитету БіГ.

Детальніше про це читайте у статті В'язниця для "друга Путіна": які наслідки матиме вирок для головного сепаратиста Балкан.