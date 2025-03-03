Боснія і Герцеговина заборонила посадку військового літака з Угорщини 

Міністр оборони Боснії та Герцеговини Зукан Хелез оголосив, що заборонив проліт і посадку військового літака з Угорщини в країні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє N1.

Хелез пояснив, що це рішення ухвалили після того, як було запитано дозвіл на посадку угорського військового літака в аеропорту Сараєва, а потім – в аеропорту Баня-Луки, що є фактичною столицею Республіки Сербської.

"Чому військовий літак повинен був приземлитися в аеропорту Баня-Луки, залишається незрозумілим, але в контексті прибуття 70 співробітників спеціального антитерористичного підрозділу МВС Угорщини на підтримку МВС Республіки Сербської, це, безумовно, симптоматично наразі", – сказав боснійський міністр.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан постійно підтримує Мілорада Додіка, президента Республіки Сербської, відомого сепаратистськими намірами вивести її зі складу Боснії та Герцеговини.

"Я глибоко переконаний, що прибуття військового літака з Угорщини мало надати певну форму підтримки Мілораду Додіку та кліці, що зібралася навколо нього, задля розпаду Боснії та Герцеговини", – сказав Хелез.

Нагадаємо, 26 лютого Мілорад Додік був засуджений Судом Боснії і Герцеговини до року позбавлення волі та шестирічної заборони обіймати посади.

Вирок ще не набув остаточної сили, однак уже призвів до ескалації.

Парламент Республіки Сербської 27 лютого, ухвалила закони, які неконституційно забороняють діяльність судових та слідчих установ Боснії і Герцеговини на території цього ентитету БіГ.

Детальніше про це читайте у статті В'язниця для "друга Путіна": які наслідки матиме вирок для головного сепаратиста Балкан.