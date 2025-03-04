Босния хочет исключения венгерского контингента из состава военной миссии ЕС на своей территории

Босния и Герцеговина будет ходатайствовать о выводе венгерского контингента из состава миссии EUFOR, которая находится на территории страны и следит за соблюдением Дейтонских соглашений.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на N1, об этом стало известно после вызова в МИД страны венгерского посла.

Посла Венгрии проинформировали, что Босния и Герцеговина не будет предоставлять никакого разрешения на введение сил военной полиции Венгрии в Боснию и Герцеговину в будущем.

Также дипломату сообщили, что венгерский контингент будет предложено вывести из состава военной миссии ЕС EUFOR, присутствующей в БиГ.

Послу также выразили протест против вмешательства Венгрии во внутренние дела Боснии и Герцеговины и подчеркнули, что Венгрия не имеет права вмешиваться в результаты судебных разбирательств в Боснии и Герцеговине.

Накануне министр обороны Боснии и Герцеговины Зукан Хелез объявил, что запретил пролет и посадку военного самолета из Венгрии в стране.

Венгрия и ее премьер-министр Виктор Орбан постоянно поддерживает Милорада Додика, президента Республики Сербской, известного сепаратистскими намерениями вывести образование из состава Боснии и Герцеговины.

26 февраля Милорад Додик был приговорен Судом Боснии и Герцеговины к году лишения свободы и шестилетнему запрету занимать должности. Приговор еще не вступил в окончательную силу, однако уже привел к эскалации.

Парламент Республики Сербской 27 февраля, принял законы, которые неконституционно запрещают деятельность судебных и следственных учреждений Боснии и Герцеговины на территории этого энтитета БиГ.

Подробнее об этом читайте в статье Тюрьма для "друга Путина": какие последствия будет иметь приговор для главного сепаратиста Балкан.