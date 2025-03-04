США розморозили $95 млн допомоги армії Лівану

Державний департамент США розморозив військову допомогу ліванським збройним силам на суму 95 мільйонів доларів на тлі майже 90-денного заморожування адміністрацією Трампа усієї зовнішньої допомоги.

Про це повідомило видання Axios, пише "Європейська правда".

Цей крок свідчить про те, що адміністрація Трампа має намір спробувати зміцнити ліванські збройні сили і новий уряд, який приступив до виконання своїх обов'язків у січні.

За словами американських посадовців, що спілкувались з виданням, ця допомога є частиною ширшої стратегії адміністрації Трампа, спрямованої на подальше послаблення "Хезболли", зменшення її впливу в Лівані та забезпечення дотримання режиму припинення вогню з Ізраїлем.

"Департамент схвалив виняток на витрату 95 мільйонів доларів іноземного військового фінансування, які нещодавно були перепрограмовані на Ліван. Ми працюємо з нашими колегами з Міністерства оборони, щоб просунутися вперед з реалізацією цих коштів", – заявив представник Держдепартаменту в інтерв'ю виданню.

Нагадаємо, 4 лютого американські ЗМІ дізналися про розпорядження Трампа призупинити усю військову допомогу Україні, доки він не побачить, що керівництво України "демонструє добру волю до миру". Рішення стосується у тому числі зброї, яка вже виїхала з території США і прямувала до українського кордону.

Згодом прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що інформація з кордону і хабу американської допомоги в Ясьонці підтверджує повідомлення про призупинення допомоги США для України.