США разморозили $95 млн помощи армии Ливана

Государственный департамент США разморозил военную помощь ливанским вооруженным силам на сумму 95 миллионов долларов на фоне почти 90-дневного замораживания администрацией Трампа всей внешней помощи.

Об этом сообщило издание Axios, пишет "Европейская правда".

Этот шаг свидетельствует о том, что администрация Трампа намерена попытаться укрепить ливанские вооруженные силы и новое правительство, которое приступило к выполнению своих обязанностей в январе.

По словам американских чиновников, которые общались с изданием, эта помощь является частью более широкой стратегии администрации Трампа, направленной на дальнейшее ослабление "Хезболлы", уменьшение ее влияния в Ливане и обеспечение соблюдения режима прекращения огня с Израилем.

"Департамент одобрил исключение на расход 95 миллионов долларов иностранного военного финансирования, которые недавно были перепрограммированы на Ливан. Мы работаем с нашими коллегами из Министерства обороны, чтобы продвинуться вперед с реализацией этих средств", – заявил представитель Госдепартамента в интервью изданию.

Напомним, 4 февраля американские СМИ узнали о распоряжении Трампа приостановить всю военную помощь Украине, пока он не увидит, что руководство Украины "демонстрирует добрую волю к миру". Решение касается в том числе оружия, которое уже выехало с территории США и направлялось к украинской границе.

Впоследствии премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что информация с границы и хаба американской помощи в Ясенке подтверждает сообщения о приостановлении помощи США для Украины.