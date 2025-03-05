Кандидат Трампа у посли в НАТО обіцяє "зміцнювати" Альянс

Номінант Дональда Трампа на посаду посла США в НАТО Метью Вітакер у вівторок пообіцяв зміцнювати Альянс і заявив, що президент-республіканець залишається відданим блоку.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Вітакер виступав під час слухань у сенатському комітеті із закордонних справ, який затвердив його кандидатуру.

"Якщо мене затвердять, я буду невтомно працювати над зміцненням альянсу, забезпеченням безпеки американського народу і підтримкою ролі нашої країни як маяка свободи і демократії", – сказав Вітакер.

"Президент Трамп висловився чітко. Сполучені Штати залишаються відданими НАТО і миру завдяки силі", – додав він.

55-річний Вітакер, юрист з невеликим зовнішньополітичним досвідом, працював у Міністерстві юстиції під час першого терміну Трампа, в тому числі три місяці виконувачем обов'язів генерального прокурора. Очікується, що він буде затверджений на посаді, оскільки республіканці контролюють більшість у Сенаті.

Вітакер заявив, що якщо його кандидатуру буде затверджено, він відвідає кожну країну-члена НАТО протягом перших 30 днів на посаді, щоб обговорити вимогу Трампа про те, що кожна країна-член повинна витрачати 5% ВВП на оборону.

"Я вірю, що сильний НАТО може продовжувати служити основою миру і процвітання, але його життєздатність залежить від кожного члена Альянсу, який робить свій внесок, розвиваючи нашу економіку і інвестуючи в нашу спільну оборону", – сказав він.

Дональд Трамп закликав членів НАТО витрачати на оборону 5% ВВП, що набагато більше, ніж витрачає Вашингтон.

Трамп заявляв, що не впевнений, що США повинні щось витрачати на НАТО, що призвело до спекуляцій про те, що він може вивести Сполучені Штати з альянсу.

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