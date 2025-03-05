Кандидат Трампа в послы в НАТО обещает "укреплять" Альянс

Номинант Дональда Трампа на должность посла США в НАТО Мэтью Уитакер во вторник пообещал укреплять Альянс и заявил, что президент-республиканец остается преданным блоку.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Уитакер выступал во время слушаний в сенатском комитете по иностранным делам, который утвердил его кандидатуру.

"Если меня утвердят, я буду неутомимо работать над укреплением альянса, обеспечением безопасности американского народа и поддержкой роли нашей страны как маяка свободы и демократии", – сказал Уитакер.

"Президент Трамп высказался четко. Соединенные Штаты остаются преданными НАТО и миру благодаря силе", – добавил он.

55-летний Уитакер, юрист с небольшим внешнеполитическим опытом, работал в Министерстве юстиции во время первого срока Трампа, в том числе три месяца исполняющим обязанности генерального прокурора. Ожидается, что он будет утвержден в должности, поскольку республиканцы контролируют большинство в Сенате.

Витакер заявил, что если его кандидатура будет утверждена, он посетит каждую страну-члена НАТО в течение первых 30 дней в должности, чтобы обсудить требование Трампа о том, что каждая страна-член должна тратить 5% ВВП на оборону.

"Я верю, что сильный НАТО может продолжать служить основой мира и процветания, но его жизнеспособность зависит от каждого члена Альянса, который вносит свой вклад, развивая нашу экономику и инвестируя в нашу общую оборону", – сказал он.

Дональд Трамп призвал членов НАТО тратить на оборону 5% ВВП, что намного больше, чем тратит Вашингтон.

Трамп заявлял, что не уверен, что США должны что-то тратить на НАТО, что привело к спекуляциям о том, что он может вывести Соединенные Штаты из альянса.

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