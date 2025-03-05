Американцы разделились, должны ли США получить долю украинских минералов

Граждане США разделились по поводу того, должны ли Соединенные Штаты получить долю украинских полезных ископаемых за помощь Украине, на чем настаивает Дональд Трамп.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствует опрос Reuters/IPSOS, проведенный 3-4 марта.

46% опрошенных согласились с утверждением, что США должны получить долю минералов Украины, тогда как 50% выступили против этого. 4% не определились с ответом или не ответили.

При этом разительное различие наблюдается среди респондентов-демократов и республиканцев. Среди республиканцев 73% высказались в поддержку получения ископаемых, тогда как среди демократов – только 21%. 75% демократов не считают, что США должны получить украинские минералы.

Напомним, в своей речи в Конгрессе во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что ценит готовность президента Украины Владимира Зеленского подписать соглашение по добыче полезных ископаемых и сесть за стол переговоров под его руководством.

Накануне Зеленский опубликовал длинное сообщение в соцсети Х, в котором похвалил "сильное лидерство" президента США, выразил благодарность за военную помощь его страны и сказал, что ему "обидно" из-за спора в Овальном кабинете 28 февраля.