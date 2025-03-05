Дуда виправдовує "жорстку" тактику Трампа у переговорах

Польський президент Анджей Дуда заявив, що нинішні дії очільника Білого дому Дональда Трампа щодо України "є частиною дуже жорсткої тактики" у переговорах.

Заяву польського президента наводить PAP, повідомляє "Європейська правда".

Дуда вкотре повторив, що українському президенту Володимиру Зеленському треба повернутись за стіл переговорів і шукати домовленостей зі США.

На його думку, ніхто ще не поводився в Овальному кабінеті так "різко та емоційно", як Зеленський під час свого нещодавнього візиту.

Дуда також зауважив, що він був одним з чотирьох лідерів, з якими Трамп зустрічався останнім часом, і може "впевнено сказати", що метою американського лідера є закінчення війни.

На запитання, чи не лякають його "витівки" Трампа, які, за словами журналіста, є, зрештою, "нижче пояса", Дуда відповів заперечно.

"Я не скажу, що відчуваю жах, я б не використовував це слово. Я вважаю, що це частина дуже жорсткої тактики на цих переговорах", – відповів він.

При цьому він підкреслив, що незрозуміло, як Трамп "грає" з очільником Кремля Владіміром Путіним.

"У нас немає жодного висвітлення цих переговорів...Ми не знаємо, як там виглядає ситуація", – сказав президент Польщі.

Нагадаємо, 4 березня американські ЗМІ дізналися про розпорядження Трампа призупинити усю військову допомогу Україні, доки він не побачить, що керівництво України "демонструє добру волю до миру". Рішення стосується у тому числі зброї, яка вже виїхала з території США і прямувала до українського кордону.

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що пауза у військовій допомозі Сполучених Штатів Україні – тимчасова, і пов’язана з подіями у Білому домі минулої п’ятниці.

Коментуючи припинення американської військової допомоги для України, Дуда сказав, що йому "шкода".