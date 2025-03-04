Дуді "шкода", що США зупинили поставки зброї Україні

Президент Польщі Анджей Дуда висловив жаль у зв’язку з припиненням Сполученими Штатами надання військової допомоги Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", він заявив у Нью-Йорку, повідомила канцелярія президента Польщі.

Дуда висловив сподівання, що це "елементи переговорної техніки, і США підтримають Україну".

"Добре, щоби президент Зеленський повернувся за стіл переговорів. Я спостерігаю за ситуацією зі спокоєм, але шкодую, що допомога США Україні була припинена", – заявив польський президент.

Нагадаємо, 4 березня американські ЗМІ дізналися про розпорядження Трампа призупинити усю військову допомогу Україні, доки він не побачить, що керівництво України "демонструє добру волю до миру". Рішення стосується у тому числі зброї, яка вже виїхала з території США і прямувала до українського кордону.

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що пауза у військовій допомозі Сполучених Штатів Україні – тимчасова, і пов’язана з подіями у Білому домі минулої п’ятниці.

Зеленський після численних сигналів зі США, що президент України повинен вибачитись за суперечку в Білому домі, заявив, що йому "прикро, що так сталося".