Дуда оправдывает "жесткую" тактику Трампа в переговорах

Польский президент Анджей Дуда заявил, что нынешние действия главы Белого дома Дональда Трампа по Украине "являются частью очень жесткой тактики" в переговорах.

Заявление польского президента приводит PAP, сообщает "Европейская правда".

Дуда в очередной раз повторил, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому нужно вернуться за стол переговоров и искать договоренности с США.

По его мнению, никто еще не вел себя в Овальном кабинете так "резко и эмоционально", как Зеленский во время своего недавнего визита.

Дуда также отметил, что он был одним из четырех лидеров, с которыми Трамп встречался в последнее время, и может "уверенно сказать", что целью американского лидера является окончание войны.

На вопрос, не пугают ли его "выходки" Трампа, которые, по словам журналиста, в конце концов, являются "ударом ниже пояса", Дуда ответил отрицательно.

"Я не скажу, что испытываю ужас, я бы не использовал это слово. Я считаю, что это часть очень жесткой тактики на этих переговорах", – ответил он.

При этом он подчеркнул, что непонятно, как Трамп "играет" с главой Кремля Владимиром Путиным.

"У нас нет никакого освещения этих переговоров... Мы не знаем, как там выглядит ситуация", – сказал президент Польши.

Напомним, 4 марта американские СМИ узнали о распоряжении Трампа приостановить всю военную помощь Украине, пока он не увидит, что руководство Украины "демонстрирует добрую волю к миру". Решение касается в том числе оружия, которое уже выехало с территории США и направлялось к украинской границе.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что пауза в военной помощи Соединенных Штатов Украине – временная, и связана с событиями в Белом доме в прошлую пятницу.

Комментируя прекращение американской военной помощи для Украины, Дуда сказал, что ему "жаль".