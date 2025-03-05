Премьер Дании отреагировала на новые заявления Трампа о Гренландии

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен прокомментировала последние высказывания президента США Дональда Трампа о Гренландии и его намерение получить остров "так или иначе".

Как сообщает "Европейская правда", об этом глава правительства Дании сказала в комментарии TV2.

Фредериксен поддержала премьер-министра Гренландии Муте Эгеде, подчеркнув, что остров не продается и что его народ должен сам определять свое будущее.

"Повторяя то, что мы уже говорили неоднократно и очень точно выразили сегодня из Гренландии. Гренландия не хочет ничего больше, чем быть Гренландией", – сказала она.

По словам главы датского правительства, Дания хотела бы "сохранить наше содружество" с Гренландией, но добавила, что оно должно развиваться, чтобы "стать лучше, более современной, построенной на равенстве и уважении".

Фредериксен также спросили, контактировала ли она с президентом США.

"Нет, я не разговаривала с Дональдом Трампом. Конечно, мы ведем постоянный диалог с администрацией США. Мы будем продолжать это делать", – ответила она.

Во вторник в Конгрессе США Дональд Трампа выразил убеждение, что Соединенные Штаты "получат Гренландию так или иначе". Он пообещал сделать гренландцев богатыми и поднять остров "до таких высот, которые вы никогда не считали возможными раньше".

В ответ премьер-министр Гренландии Муте Эгеде отметил, что Гренландия не продается и ее "нельзя просто взять".

11 марта в Гренландии состоятся выборы в законодательный орган острова.