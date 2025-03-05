Молдова відповіла на претензії РФ щодо ігнорування її посла

Молдова відкинула звинувачення Росії в порушенні Віденської конвенції про дипломатичні зносини через затримку з прийняттям вірчих грамот посла РФ Олега Озерова.

Заяву МЗС Молдови наводить NewsMaker, повідомляє "Європейська правда".

Як підкреслили в молдовському зовнішньополітичному відомстві, дата і порядок проведення церемонії – це прерогатива держави, що приймає.

"Молдова послідовно застосовує положення Віденської конвенції 1961 року, включно з процедурою вручення акредитаційних грамот. Призначення дати і формату цієї церемонії – прерогатива держави, що приймає, відповідно до дипломатичних традицій і порядку денного компетентних установ", – зазначили в МЗС.

У міністерстві відкинули "будь-які інсинуації про порушення Віденської конвенції".

Як стало відомо раніше, посла Молдови у Росії викликали на розмову до МЗС та висловили претензії у зв’язку з тим, що президентка Молдови Мая Санду вже кілька місяців не приймає вірчі грамоти у нового російського посла, який прибув до Кишинева.

Господар Кремля Владімір Путін у вересні 2024 року підписав указ про призначення Олега Озерова послом Росії в Молдові, він прибув до Кишинева у жовтні.

На початку лютого президентка Молдови Мая Санду підтвердила, що Озерова не запрошували вручити вірчі грамоти, та пояснила, що не бачить можливості для цього, коли офіційні особи в Москві кажуть, що "Молдова не заслуговує на існування або щось подібне".

Наприкінці лютого глава МЗС Молдови Міхай Попшой підтвердив, що недружні заяви Кремля гальмують акредитацію нового посла Росії.