Молдова ответила на претензии РФ относительно игнорирования ее посла

Молдова отвергла обвинения России в нарушении Венской конвенции о дипломатических сношениях из-за задержки с принятием верительных грамот посла РФ Олега Озерова.

Заявление МИД Молдовы приводит NewsMaker, сообщает "Европейская правда".

Как подчеркнули в молдавском внешнеполитическом ведомстве, дата и порядок проведения церемонии – это прерогатива принимающего государства.

"Молдова последовательно применяет положения Венской конвенции 1961 года, включая процедуру вручения аккредитационных грамот. Назначение даты и формата этой церемонии – прерогатива принимающего государства в соответствии с дипломатическими традициями и повесткой дня компетентных учреждений", – отметили в МИД.

В министерстве отвергли "любые инсинуации о нарушении Венской конвенции".

Как стало известно ранее, посла Молдовы в России вызвали на разговор в МИД и выразили претензии в связи с тем, что президент Молдовы Майя Санду уже несколько месяцев не принимает верительные грамоты у нового российского посла, который прибыл в Кишинев.

Хозяин Кремля Владимир Путин в сентябре 2024 года подписал указ о назначении Олега Озерова послом России в Молдове, он прибыл в Кишинев в октябре.

В начале февраля президент Молдовы Майя Санду подтвердила, что Озерова не приглашали вручить верительные грамоты, и объяснила, что не видит возможности для этого, когда официальные лица в Москве говорят, что "Молдова не заслуживает существования или что-то подобное".

В конце февраля глава МИД Молдовы Михай Попшой подтвердил, что недружественные заявления Кремля тормозят аккредитацию нового посла России.