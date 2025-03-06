Держсекретар США назвав російську агресію проти України "проксі-війною, що має завершитись"

Державний секретар США Марко Рубіо назвав російсько-українську війну "проксі-війною між ядерними державами", що "зайшла у глухий кут" і "має припинитись".

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в ефірі Fox News, транскрипт якого опублікувала і пресслужба Держдепу.

Рубіо, розповідаючи про прагнення Трампа завершити війну між Росією і Україною, назвав російсько-українську війну "проксі-війною ядерних держав".

"Від початку було зрозуміло, що президент Трамп бачить це як затяжний конфлікт, що зайшов у глухий кут. І, щиро кажучи, це проксі-війна між ядерними державами – США, які підтримують Україну, і Росією, і вона має завершитися. Ні в кого немає якихось ідей чи якихось планів, як її завершити", – сказав держсекретар США.

"Досі план українців і їхніх союзників на Капітолійському пагорбі, і людей, з якими ви спілкуєтесь в інших країнах, полягав у тому, щоб просто давати їм якомога більше необхідного стільки, скільки буде треба. Це не стратегія", – заявив Рубіо, додавши, що не можна говорити і про якісь суттєві успіхи Росії, тож це "конфлікт, що зайшов у глухий кут".

Він продовжив, що Трамп зараз ставить за мету з’ясувати, яким може бути шлях до миру, і для цього потрібна взаємодія з обома сторонами.

"І ми попросили українців не саботувати це. Коли віцепрезидент зауважив, що для вирішення таких питань потрібна дипломатія, президент Зеленський, на жаль, вирішив посперечатися з віцепрезидентом і ставити під питання, чи можлива взагалі дипломатія, по суті, саботуючи і підриваючи план президента", – сказав Рубіо, маючи на увазі скандальну розмову Зеленського й керівництва США перед камерами в Овальному кабінеті 28 лютого.

Рубіо додав, що радий бачити "перегляд тієї позиції", тому що "це конфлікт, для якого потрібно знайти шлях до завершення".

"Це потребуватиме поступок з обох сторін, але ми маємо посадити їх обох за стіл. Звісно, українці мають там бути, це їхня країна. Росіяни мають бути за цим столом. І лише президент Трамп може досягти цього. Це було і залишається метою, і саме над цим ми зараз працюємо", – підсумував держсекретар.

Нагадаємо, 4 березня стало відомо, що Трамп ухвалив рішення призупинити усю військову допомогу Україні, включно з тією, що вже була у дорозі.

5 березня стало відомо, що зупинився також обмін розвідданими, включно з тими, що стосуються пусків російських ракет. Неофіційно повідомляють, що цей крок Вашингтона посилив тривогу серед союзників у НАТО щодо того, чи можна далі довіряти США.

Видання The Wall Street Journal повідомило, що призупинення військової допомоги США для України може тривати доти, доки Дональд Трамп не вирішить, що Володимир Зеленський підтримує мирні переговори з Росією.