Госсекретарь США назвал российскую агрессию против Украины "прокси-войной, которая должна завершиться"

Государственный секретарь США Марко Рубио назвал российско-украинскую войну "прокси-войной между ядерными державами", которая "зашла в тупик" и "должна прекратиться".

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в эфире Fox News, транскрипт которого опубликовала и пресс-служба Госдепа.

Рубио фактически повторил нарративы российской пропаганды и назвал российско-украинскую войну "прокси-войной ядерных держав".

"С самого начала было понятно, что президент Трамп видит это как затяжной конфликт, зашедший в тупик. И, честно говоря, это прокси-война между ядерными державами – США, которые поддерживают Украину, и Россией, и она должна завершиться. Ни у кого нет каких-либо идей или планов, как ее завершить", – сказал госсекретарь США.

"До сих пор план украинцев и их союзников на Капитолийском холме, и людей, с которыми вы общаетесь в других странах, заключался в том, чтобы просто давать им как можно больше необходимого столько, сколько будет нужно. Это не стратегия", – заявил Рубио, добавив, что нельзя говорить и о каких-то существенных успехах России, поэтому это "конфликт, зашедший в тупик".

Он продолжил, что Трамп сейчас ставит целью выяснить, каким может быть путь к миру, и для этого нужно взаимодействие с обеими сторонами.

"И мы попросили украинцев не саботировать это. Когда вице-президент заметил, что для решения таких вопросов нужна дипломатия, президент Зеленский, к сожалению, решил поспорить с вице-президентом и ставить под вопрос, возможна ли вообще дипломатия, по сути, саботируя и подрывая план президента", – сказал Рубио, имея в виду скандальный разговор Зеленского и руководства США перед камерами в Овальном кабинете 28 февраля.

Рубио добавил, что рад видеть "пересмотр той позиции", потому что "это конфликт, для которого нужно найти путь к завершению".

"Это потребует уступок с обеих сторон, но мы должны посадить их обоих за стол переговоров. Конечно, украинцы должны там быть, это их страна. Россияне должны быть за этим столом. И только президент Трамп может достичь этого. Это было и остается целью, и именно над этим мы сейчас работаем", – подытожил госсекретарь.

Напомним, 4 марта стало известно, что Трамп принял решение приостановить всю военную помощь Украине, включая ту, что уже была в пути.

5 марта стало известно, что остановился также обмен разведданными, включая те, что касаются пусков российских ракет. Неофициально сообщается, что этот шаг Вашингтона усилил тревогу среди союзников в НАТО по поводу того, можно ли дальше доверять США.

Издание The Wall Street Journal сообщило, что приостановление военной помощи США для Украины может продолжаться до тех пор, пока Дональд Трамп не решит, что Владимир Зеленский поддерживает мирные переговоры с Россией.