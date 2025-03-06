Рютте выразил "осторожный оптимизм" относительно налаживания отношений Украины и США

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что настроен "осторожно оптимистично" по устранению разногласий в отношениях США и Украины.

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой, сообщает "Европейская правда".

Генсек НАТО надеется, что переговоры между Украиной и США могут привести к положительному результату.

"Я приветствую тот факт, что США и Украина обсуждают, как двигаться вперед в этом направлении и как решить некоторые из трудностей, которые существуют, в частности на основе сообщения

Владимира Зеленского. Поэтому все еще продолжается. Я осторожно оптимистичен, что это приведет к хорошим результатам", – отметил Рютте.

Он воздержался от более детальных комментариев, подчеркнув, что Украина и США могут двигаться в позитивном русле на пути преодоления разногласий.

Напомним, 4 марта стало известно, что Трамп принял решение приостановить всю военную помощь Украине, включая ту, что уже была в пути.

5 марта стало известно, что остановился также обмен разведданными, включая те, что касаются пусков российских ракет. Неофициально сообщается, что этот шаг Вашингтона усилил тревогу среди союзников в НАТО по поводу того, можно ли дальше доверять США.

Издание The Wall Street Journal сообщило, что приостановление военной помощи США для Украины может продолжаться до тех пор, пока Дональд Трамп не решит, что Владимир Зеленский поддерживает мирные переговоры с Россией.