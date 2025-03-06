Глава Міноборони Німеччини: хочемо компенсувати допомогу Україні після дій США

Німецький міністр оборони Борис Пісторіус заявив, що Німеччина й інші європейські союзники хочуть компенсувати більшу частину допомоги Україні після того, як США зупинили поставки.

Про це він сказав під час пресконференції зі своїм українським колегою Рустемом Умєровим у Берліні, його цитує Tagesschau.

Зокрема, він вказав на перспективу надання "артилерійських боєприпасів та засобів зв'язку для командування і управління", наприклад, через американську супутникову мережу Starlink.

Підтримка протиповітряної оборони України також має залишатися пріоритетом, а українські сухопутні війська мають бути посилені, додав Пісторіус.

"Ми, звичайно, намагатимемось компенсувати втрату американської підтримки новою допомогою, принаймні, більшою мірою", – сказав німецький міністр.

Нагадаємо, 4 березня стало відомо, що Трамп ухвалив рішення призупинити усю військову допомогу Україні, включно з тією, що вже була у дорозі.

5 березня стало відомо, що зупинився також обмін розвідданими, включно з тими, що стосуються пусків російських ракет. Неофіційно повідомляють, що цей крок Вашингтона посилив тривогу серед союзників у НАТО щодо того, чи можна далі довіряти США.

Видання The Wall Street Journal повідомило, що призупинення військової допомоги США для України може тривати доти, доки Дональд Трамп не вирішить, що Володимир Зеленський підтримує мирні переговори з Росією.