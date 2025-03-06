Глава Минобороны Германии: хотим компенсировать помощь Украине после действий США

Немецкий министр обороны Борис Писториус заявил, что Германия и другие европейские союзники хотят компенсировать большую часть помощи Украине после того, как США остановили поставки.

Об этом он сказал во время пресс-конференции со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым в Берлине, его цитирует Tagesschau.

В частности, он указал на перспективу предоставления "артиллерийских боеприпасов и средств связи для командования и управления", например, через американскую спутниковую сеть Starlink.

Поддержка противовоздушной обороны Украины также должна оставаться приоритетом, а украинские сухопутные войска должны быть усилены, добавил Писториус.

"Мы, конечно, будем пытаться компенсировать потерю американской поддержки новой помощью по крайней мере в большей степени", – сказал немецкий министр.

Напомним, 4 марта стало известно, что Трамп принял решение приостановить всю военную помощь Украине, включая ту, что уже была в пути.

5 марта стало известно, что остановился также обмен разведданными, включая те, что касаются пусков российских ракет. Неофициально сообщается, что этот шаг Вашингтона усилил тревогу среди союзников в НАТО по поводу того, можно ли дальше доверять США.

Издание The Wall Street Journal сообщило, что приостановление военной помощи США для Украины может продолжаться до тех пор, пока Дональд Трамп не решит, что Владимир Зеленский поддерживает мирные переговоры с Россией.