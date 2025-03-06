Дуда вважає, що миротворча місія європейців в Україні може не знадобитися

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що якщо Україна та США укладуть "угоду про копалини", то миротворча місія європейських військ в Україні "не обов’язково" буде потрібна.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в штабквартирі НАТО в четвер, його цитує Politico.

Дуда зустрівся з генсеком НАТО Марком Рютте, вони обговорити Україну і червневий саміт НАТО в Гаазі.

"Якщо буде укладена угода з Україною щодо корисних копалин, вона стане стратегічним місцем для США", – сказав Дуда журналістам після зустрічі, повторюючи коментарі, зроблені раніше цього тижня віцепрезидентом США Джей-Ді Венсом.

"Я переконаний, що США будуть захищати свої власні інтереси, і вони можуть зробити це через політику", – сказав він.

За словами польського президента, миротворча місія НАТО чи Європи "не обов'язково буде потрібна" у цьому випадку. Він додав, що Росія і США натомість можуть домовитися про місію під проводом ООН.

І Рютте, і Дуда прагнули применшити вплив рішення Вашингтона призупинити військову допомогу і обмін розвідданими з Україною, називаючи цей крок "тимчасовим".

Нагадаємо, британські посадовці провели переговори з представниками близько 20 країн, зацікавлених у створенні "коаліції охочих", яка могла б відправити миротворців в Україну.

2 березня прем'єр Британії Кір Стармер підтвердив плани "коаліції охочих" для забезпечення виконання будь-якої мирної угоди щодо України і Лондон відіграватиме в ній ключову роль

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