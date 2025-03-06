Дуда считает, что миротворческая миссия европейцев в Украине может не понадобиться

Президент Польши Анджей Дуда считает, что если Украина и США заключат "соглашение об ископаемых", то миротворческая миссия европейских войск в Украине "не обязательно" будет нужна.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в штаб-квартире НАТО в четверг, его цитирует Politico.

Дуда встретился с генсеком НАТО Марком Рютте, они обсудить Украину и июньский саммит НАТО в Гааге.

"Если будет заключено соглашение с Украиной по полезным ископаемым, она станет стратегическим местом для США", – сказал Дуда журналистам после встречи, повторяя комментарии, сделанные ранее на этой неделе вице-президентом США Джей-Ди Вэнсом.

"Я убежден, что США будут защищать свои собственные интересы, и они могут сделать это через политику", – сказал он.

По словам польского президента, миротворческая миссия НАТО или Европы "не обязательно будет нужна" в этом случае. Он добавил, что Россия и США взамен могут договориться о миссии под руководством ООН.

И Рютте, и Дуда стремились преуменьшить влияние решения Вашингтона приостановить военную помощь и обмен разведданными с Украиной, называя этот шаг "временным".

Напомним, британские чиновники провели переговоры с представителями около 20 стран, заинтересованных в создании "коалиции желающих", которая могла бы отправить миротворцев в Украину.

2 марта премьер Британии Кир Стармер подтвердил планы "коалиции желающих" для обеспечения выполнения любого мирного соглашения по Украине и Лондон будет играть в ней ключевую роль

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