У Трампа підтвердили зустріч з українською делегацією в Саудівській Аравії

Спецпосланник Дональда Трампа Стів Віткофф підтвердив, що наступного тижня в Саудівській Аравії відбудуться переговори між делегаціями України та США щодо російсько-української війни.

Заяву Віткоффа наводить Sky News, пише "Європейська правда".

Віткофф, який офіційно займається Близьким Сходом, але вже брав участь у переговорах з росіянами, сказав, що зустріч з Україною готується.

Привітавши сигнал Володимира Зеленського до Дональда Трампа, надісланий після їхньої катастрофічної зустрічі в Білому домі минулого тижня, Віткофф сказав, що це "позитивний перший крок".

Він також сказав, що наразі готується зустріч в Ер-Ріяді, але, потенційно, вона може відбутися у Джидді. "Місто трохи змінюється, але це буде Саудівська Аравія", – додав він.

За його словами, Вашингтон намагається узгодити рамки мирної угоди і початкового припинення вогню для України.

Український посадовець на умовах анонімності повідомив агентству AFP, що глава Офісу президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак очолить українську делегацію, до якої також може увійти міністр оборони Рустем Умеров.

З боку США, за даними ЗМІ, будуть глава Держдепартаменту Марко Рубіо, радник з нацбезпеки Майк Волц та спецпосланник президента США Стів Віткофф.

Видання Axios повідомило, що зустріч відбудеться у середу, 12 березня.