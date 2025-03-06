Трамп на місяць звільнив деяких автовиробників від тарифів щодо Канади і Мексики

Президент США Дональд Трамп звільнить автовиробників від своїх штрафних 25-відсоткових тарифів щодо Канади і Мексики на один місяць, якщо вони будуть дотримуватися існуючих правил вільної торгівлі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters з посиланням на Білий дім.

Трамп також готовий вислухати пропозиції щодо інших товарів, які мають бути звільнені від тарифів, що набули чинності у вівторок, заявили в Білому домі.

Але Трамп чітко дав зрозуміти, що не припиняє свою торговельну війну з Канадою та Мексикою, оскільки він тисне на обидві країни, щоб стримати контрабанду фентанілу. Після телефонної розмови з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо Трамп заявив, що не впевнений у покращенні ситуації.

"Він сказав, що стало краще, але я сказав: "Цього недостатньо", – написав Трамп на своїй соціальній платформі Truth Social.

Відкриті дані показують, що лише 0,2% всього вилученого в США фентанілу надходить через канадський кордон, тоді як переважна більшість походить з південного кордону.

Канада готова зменшити свої заходи у відповідь на американські тарифи, якщо адміністрація Трампа скасує деякі з запроваджених нею тарифів, повідомило джерело в канадському уряді.

Переговори між Оттавою і Вашингтоном тривають, і жодної угоди ще не досягнуто, попередило джерело, яке говорило на умовах анонімності.

Місячна відстрочка викликала відскок на автомобільних ринках, але торговельна напруженість створила невизначеність для американських корпорацій і підірвала довіру споживачів, що призвело до розпродажу акцій в останні дні.

Тарифи Трампа створюють надзвичайні труднощі для автовиробників, які виробляють транспортні засоби у всіх трьох країнах і часто перевозять деталі через північноамериканські кордони кілька разів, оскільки вони вбудовуються в системи і готові транспортні засоби.

Трамп також може скасувати 10% тариф на імпорт канадських енергоносіїв, таких як сира нафта і бензин, які відповідають правилам походження за угодою про вільну торгівлю між США, Канадою і Мексикою, повідомило джерело, знайоме з ходом переговорів.

Нагадаємо, з 4 березня Дональд Трамп запровадив 25-відсоткові тарифи на більшу частину канадського і мексиканського імпорту.

У відповідь глава уряду Джастін Трюдо оголосив про запровадження 25% тарифів щодо американських товарів на суму 155 млрд доларів.

А канадська провінція Онтаріо оголосила свою відплату за тарифи, щоб Америка "відчула біль".