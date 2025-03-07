Трамп ненадолго приостановил 25% тарифы, наложенные на товары из Канады и Мексики

Президент США Дональд Трамп приостановил действие 25% тарифов, наложенных на большие группы товаров из Канады и Мексики, до 2 апреля.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Дональд Трамп приостановил действие драконовских тарифов в размере 25%, наложенных на ряд групп товаров из Канады и Мексики. По Канаде, решение приостанавливает тарифы на поташ, который очень важен для американских фермеров, но не полностью покрывает энергетические товары, на которые Трамп применил отдельный сбор в размере 10%.

Пауза будет действовать до 2 апреля, даты, с которой Трамп пригрозил ввести тарифы против всех торговых партнеров США.

Напомним, с 4 марта Дональд Трамп ввел 25-процентные тарифы на большую часть канадского и мексиканского импорта.

В ответ канадский премьер Джастин Трюдо объявил о введении 25% тарифов в отношении американских товаров на сумму 155 млрд долларов, а канадская провинция Онтарио объявила свое возмездие за тарифы, чтобы Америка "почувствовала боль".

5 марта Трамп на месяц освободил некоторых автопроизводителей от тарифов в отношении Канады и Мексики после встреч с руководителями крупнейших автопроизводителей в США.