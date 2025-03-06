Польща та Данія відкриті до пропозиції Макрона щодо ядерного стримування

Лідери Польщі і Данії висловили відкритість до пропозиції президента Франції Емманюеля Макрона обговорити, як ядерні сили стримування Франції можуть захистити Європу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Франція є єдиною ядерною державою Європейського Союзу і однією з трьох в НАТО – поряд зі Сполученими Штатами і Великою Британією.

Протягом багатьох років заклики Макрона обговорити це питання з європейськими партнерами не знаходили відгуку, оскільки європейські столиці вважали, що вони захищені ядерним стримуванням Вашингтона.

Але зараз переорієнтація президента США Дональда Трампа на Росію і погрози вивести американські війська з Європи спричиняють зміни в оборонній політиці в Європі, в тому числі в країнах, історично дуже близьких до США, таких як Польща і Данія.

"Французька пропозиція не нова. Ця тема неодноразово піднімалася в розмовах зі мною. Це те, що варто розглянути", – сказав прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск по дорозі на саміт європейських лідерів у Брюсселі в четвер.

На запитання журналістів, чи буде Данія відкритою для розміщення ядерної зброї на своїй території, прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен відповіла: "Це не те, над чим ми працюємо, але ви не змусите мене стояти тут і говорити "ні" чужим ідеям. Зараз все має бути на столі".

Наразі, однак, Макрон офіційно не запропонував розмістити французьку ядерну зброю в інших європейських країнах.

Ймовірний наступний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вже заявив минулого місяця, що Берліну потрібно буде поговорити з Парижем і Лондоном про те, "чи може спільне використання ядерної зброї або принаймні ядерна безпека з боку Великої Британії і Франції поширюватися і на нас".

Напередодні у зверненні до нації Емманюель Макрон підтвердив, що готовий говорити про можливість захисту "ядерною парасолькою" Франції інших європейських союзників.

В інтерв’ю, яке він дав 2 березня на шляху на саміт європейських лідерів у Лондоні, Макрон допустив, що Франція запропонує розмістити свою ядерну зброю на території союзників, щоб замістити США.