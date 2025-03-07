Макрон хочет до середины года разведать варианты сотрудничества в Европе по ядерному сдерживанию

Президент Франции Эмманюэль Макрон ставит целью до середины года выяснить возможность тех или иных вариантов сотрудничества между странами Европы в вопросе ядерного сдерживания.

Как пишет "Европейская правда", его слова приводит Le Figaro.

Макрон в четверг заявил, что ставит целью для себя до середины года выяснить, какие новые варианты сотрудничества могут появиться в ЕС в контексте готовности Франции позволить другим европейским союзникам воспользоваться преимуществами от ее ядерного статуса.

"Мы начнем фазу, на которой наши технические специалисты будут взаимодействовать... Это будет и стратегический, и технический диалог, после чего будет взаимодействие на уровне глав государств и правительств, чтобы к середине года увидеть, может ли у нас появиться какое-то новое сотрудничество", – сказал Макрон после саммита европейских лидеров по безопасности 6 марта.

Макрон отметил, что во время саммита многие лидеры в разговорах с ним интересовались этой темой. Интерес к такой дискуссии выразили по меньшей мере лидеры Литвы, Польши и Дании.

Напомним, в минувшие выходные Макрон впервые заявил, а в стратегической речи 5 марта подтвердил готовность Франции предложить свой "ядерный зонтик" европейским союзникам.

Глава МИД РФ Сергей Лавров увидел в предложении Макрона угрозу для России.

Читайте также текст стратегической речи французского президента: "Капитуляция Украины не является миром. Россия стала угрозой для Франции". Историческая речь Макрона