Трамп пригрозил России широкомасштабными санкциями и тарифами

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность ввести широкомасштабные санкции и тарифы против России из-за ее продолжающегося полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом глава Белого дома написал 7 марта в соцсети Truth Social.

Трамп сделал заявление на фоне попыток усадить Украину и Россию за стол переговоров и беспрецедентного давления на официальный Киев в последние дни.

"Исходя из того, что Россия сейчас абсолютно "лупит" Украину на поле боя, я серьезно рассматриваю возможность введения широкомасштабных банковских санкций, санкций и тарифов против России, пока не будет достигнуто прекращение огня и окончательного урегулирования конфликта посредством мирного соглашения", – написал Дональд Трамп.

"Россия и Украина, сядьте за стол переговоров прямо сейчас, пока не стало слишком поздно. Спасибо!!!" – добавил глава Белого дома.

Напомним, 4 марта стало известно, что Трамп принял решение приостановить всю военную помощь Украине, включая ту, что уже была в пути.

5 марта стало известно, что остановился также обмен разведданными, включая те, что касаются пусков российских ракет.

Приостановление военной помощи США для Украины может продолжаться до тех пор, пока Дональд Трамп не решит, что Владимир Зеленский поддерживает мирные переговоры с Россией.