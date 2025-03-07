Угорські вчені засудили позицію Орбана щодо нав’язування "миру" Україні

Угорські вчені у п’ятницю оприлюднили спільну заяву на підтримку України та засудили позицію угорського уряду за нав’язування "миру" з агресором без жодних гарантій безпеки.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило угорське видання Telex.

У заяві, яку на момент написання публікації підписали 165 науковців, йдеться про те, що вчені з різних галузей вважають за необхідне стати на захист України.

Вони пишуть, що президент США Дональд Трамп "нав'язує Україні неприйнятні мирні умови і ставить в залежність від них її подальшу економічну та військову допомогу".

"Ми засуджуємо морально неприйнятну позицію уряду Угорщини, який прагне нав'язати припинення вогню або "мир" з Україною без будь-яких вимог і гарантій", – йдеться у заяві.

Угорські вчені додають, що погоджуються з європейськими країнами, які продовжують підтримувати боротьбу України, у тому, що мир з агресором можливо укласти тільки з "достатніми гарантіями".

Серед підписантів – угорські історики, лінгвісти, біологи, математики та інші вчені.

Віктор Орбан був єдиним з 27 лідерів ЄС, хто відмовився ставити підпис під висновками саміту ЄС щодо підтримки України 6 березня, текст узгодили 26 з 27 держав Європейського Союзу.

Орбан продовжив критикувати політику більшої частини Європи у питанні підтримки України та нарікав, що після зміни політики США це буде коштувати європейцям ще дорожче.