Орбан скаржиться, що Європі стає ще дорожче підтримувати Україну після зміни курсу США

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан продовжив критикувати політику більшої частини Європи у питанні підтримки України та нарікає, що після зміни політики США це буде коштувати європейцям ще дорожче.

Як повідомляє Telex, про це він говорив у ранковому ефірі на Kossuth Radio, пише "Європейська правда".

Орбан заявив, що "не бачить раціональних причин" для позиції на підтримку, яку ухвалили решта 26 країн-членів ЄС за підсумками саміту 6 березня, оскільки продовження підтримки України після зміни політики США означає ще більші витрати.

"Якщо європейці продовжать тягти це на собі, то наші останні копійки підуть на цю війну", – нарікає Орбан.

"Європейці хочуть давати гроші на утримання української армії. По-друге, Україна як держава не функціонує, тож треба фінансувати і державу як таку. По-третє, тепер ми вирішили, що маємо більше витрачати і на себе, тому що наші армії слабкі, наше озброєння недостатнє, Європі потрібно посилюватися… А ще є питання вступу України у ЄС, і це четверта велика витрата. І якщо все це додати – таких грошей просто немає. Їх немає у Європі, і можливо, навіть у Америці", – заявив угорський прем’єр.

Він повторив свої постійні заяви про те, що "Угорщина завжди виступала за мир" та що угорці "страждають від економічних наслідків війни".

Також Орбан анонсував опитування в Угорщині щодо підтримки членства України в ЄС.

Як повідомляли, Віктор Орбан відмовився ставити підпис під висновками засідання позачергової Європейської ради 6 березня щодо підтримки України, текст узгодили 26 з 27 держав Європейського Союзу.



