Венгерские ученые осудили позицию Орбана по навязыванию "мира" Украине

Венгерские ученые в пятницу обнародовали совместное заявление в поддержку Украины и осудили позицию венгерского правительства за навязывание "мира" с агрессором без всяких гарантий безопасности.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило венгерское издание Telex.

В заявлении, которое на момент написания публикации подписали 165 ученых, говорится о том, что ученые из разных областей считают необходимым встать на защиту Украины.

Они пишут, что президент США Дональд Трамп "навязывает Украине неприемлемые мирные условия и ставит в зависимость от них ее дальнейшую экономическую и военную помощь".

"Мы осуждаем морально неприемлемую позицию правительства Венгрии, которое стремится навязать прекращение огня или "мир" с Украиной без каких-либо требований и гарантий", – говорится в заявлении.

Венгерские ученые добавляют, что согласны с европейскими странами, которые продолжают поддерживать борьбу Украины, в том, что мир с агрессором возможно заключить только с "достаточными гарантиями".

Среди подписантов – венгерские историки, лингвисты, биологи, математики и другие ученые.

Виктор Орбан был единственным из 27 лидеров ЕС, кто отказался ставить подпись под выводами саммита ЕС по поддержке Украины 6 марта, текст согласовали 26 из 27 государств Европейского Союза.

Орбан продолжил критиковать политику большей части Европы в вопросе поддержки Украины и сетовал, что после изменения политики США это будет стоить европейцам еще дороже.