Нова глава МЗС Австрії заявила Сійярто, що Європі потрібна єдність

Нова очільниця МЗС Австрії Беате Майнль-Райзінгер у першій телефонній розмові зі своїм угорським колегою Петером Сійярто обговорила війну Росії проти України і потребу європейської єдності у цьому контексті.

Про це вона розповіла у соцмережі Х (Twitter), пише "Європейська права".

Глава австрійської дипломатії сказала, що обговорила з Сійярто російську агресію проти України та європейську безпеку.

"Я наголосила на необхідності європейської єдності у ці складні часи", – відзначила Майнль-Райзінгер.

Вона додала, що вони також обговорили двосторонні питання, такі як економічна співпраця.

Сійярто у своєму повідомленні про розмову на згадав про російсько-українську війну як обговорювану тему. Натомість він сказав, що вони говорили про нелегальну міграцію та прагнення Австрії стати непостійним членом Радбезу ООН.

Нагадаємо, Угорщина стала єдиною країною ЄС, яка не підтримала висновки саміту ЄС щодо підтримки України 6 березня, текст узгодили 26 з 27 держав Європейського Союзу.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта опісля заявив, що Угорщина себе ізолювала.

5 березня Майнль-Райзінгер та глава МЗС України Андрій Сибіга провели першу телефонну розмову, у якій австрійська дипломатка пообіцяла подальшу підтримку Києву.